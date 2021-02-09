ОАЕ вперше вивели на орбіту Марса космічний зонд

Перша місія Об'єднаних Арабських Еміратів на Марс досягла червоної планети і успішно вийшла на її орбіту після семимісячної подорожі.

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Про це повідомляє Reuters.

ОАЕ стала п'ятою країною, якій вдалося досягти Марса.

Зонд "Аль-Амаль" ("Надія") вивчатиме атмосферу планети, відстежуючи зміни її клімату в міру зміни сезонів року і під час пилових бурь і відправляти ці дані на Землю.

Зазначається, що програма "Марс" є частиною зусиль ОАЕ з розвитку свого наукового і технологічного потенціалу і зниження залежності від нафти.

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Український президент Володимир Зеленський вже привітав ОАЕ з успішною космічною місією.

"Вітання еміратським друзям у зв’язку з успішним досягненням зондом "Надія" орбіти Марсу. Бажаю нашим партнерам нових звершень у справі дослідження космосу!" – з'явився запис у його Twitter.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX провела тестовий політ корабля Starship SN8, призначеного для польотів на Місяць і Марс – загалом тестування пройшло успішно, але при приземленні корабель вибухнув.

Ми також повідомляли, що в районі Південного полюса Марса за допомогою радара автоматичної міжпланетної станції Європейського космічного агентства "Марс експрес" виявили три підземні озера з водою.

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