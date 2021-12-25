"Омікрон" захопив Португалію: темпи зараження стрімко зростають

24 грудня у Португалії було зафіксовано 12 943 випадки зараження

Симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. Колаж "Сьогодні"

У Португалії "Омікрон" став домінуючим штамом COVID-19.

Про це повідомляє видання Publico.

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Штам "Омікрон"

Як повідомляється, 61,5 відсотка випадків зараження, зафіксованих у середу, були пов'язані з "Омікроном". Кількість померлих та госпіталізацій до реанімаційних відділень залишалася "стабільною".

У п'ятницю в Португалії було зафіксовано 12 943 випадки зараження. Востаннє стільки випадків було зафіксовано 29 січня, на піку найгіршої хвилі коронавірусу для Португалії. Незважаючи на високий рівень вакцинації, останнім часом знову різко зросла кількість нових інфекцій у країні через "Омікрон".

Влада попередила, що "швидке домінування варіанта "Омікрон", ймовірно, зумовлене збільшенням кількості контактів через свята, це призведе до швидкого зростання захворюваності.

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Симптоми "Омікрону"

Поки що відомо про п'ять основних симптомів:

першіння у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

м'язові болі,

нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

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