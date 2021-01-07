"Відповідь буде дуже жорсткою": Алієв висловився про поїздки влади Вірменії в Нагірний Карабах

Без дозволу Азербайджану туди допускають лише Червоний Хрест

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що поїздки офіційних осіб Вірменії в Нагірний Карабах перешкоджають нормалізації відносин.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу АзТВ.

"Мені повідомили, що міністр закордонних справ Вірменії знаходився в Степанакерті. Нехай вони не забувають про війну. Цим поїздкам має бути покладено край. Попереджаємо, що якщо будуть робитися подібні провокаційні дії, то Вірменія пошкодує ще більше", – сказав Алієв на нараді, присвяченій підбиттю підсумків за 2020 рік.

За його словами, лише Червоний Хрест може їздити до Нагірного Карабаху, не питаючи дозволу Азербайджану. Всі інші іноземні громадяни та представники міжнародних організацій не можуть безперешкодно відвідувати територію.

"Це наша територія. Весь світ визнає її як невід'ємну частину Азербайджану", – заявив Алієв.

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Він попередив, що якщо подібні поїздки повторяться, то "відповідь буде дуже жорсткою".

Раніше ми повідомляли, що азербайджанський президент Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян висловилися про конфлікт в Нагірному Карабаху в ході своїх новорічних звернень.

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