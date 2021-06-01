Папа Франциск оголосив війну педофілам в Церкві – прийнято революційне рішення

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Папа Римський Франциск видав апостольську конституцію Pascite Gregem Dei, переглянувши церковний кодекс і посиливши розділи про жорстоке поводження з неповнолітніми.
Про це повідомляє Vatican News.
Робота над новою редакцією закону почалася ще за Папи Бенедикта XVI в 2009 році. Попередня версія проіснувала майже 40 років, її затвердив ще Іоанн Павло II в 1983 році.
Зокрема, 1 травня Франциск практично взагалі переписав шостий розділ церковного Кодексу канонічного права з 80 статей. Це найбільша редакція чинного кодексу.
При цьому понтифік нагадав єпископам про відповідальність, яку вони несуть за дотримання букви закону.
Однією з цілей змін глава Католицької церкви назвав "зменшення кількості випадків, коли накладення штрафу залишалося на розсуд влади". Статті в шостому розділі кодексу стосуються злочинів і покарань. У новій редакції були введені нові категорії злочинів.
За словами Франциска, шосту книгу кодексу покращили технічно. Тепер в ній вказані "об'єктивні критерії для визначення санкції, що пасує найбільше для кожного конкретного випадку". При цьому повноваження влади послабити покарання були обмежені особливо щодо правопорушень, "які завдають найбільшої шкоди і викликають скандали в суспільстві".
Зокрема, замість старого розділу "Злочини проти особливих зобов'язань" з'явився розділ "Злочини проти людського життя, гідності і свободи", де і можна знайти сексуальное насильство над неповнолітніми або "вразливими" дорослими, а також зберігання дитячої порнографії.
В дію апостольська конституція вступає 8 грудня цього року.
Нагадаємо, що торік Папа Римський Франциск несподівано підтримав підлітків нетрадиційної сексуальної орієнтації.