Папа Римський по-особливому попросив зробити щеплення від COVID-19

Папа Римський Франциск назвав етичним боргом зробити щеплення від коронавірусу. Сам він планує вакцинуватися вже наступного тижня.

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Як пише Reuters, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Canale 5.

"Я думаю, що з етичної точки зору всі мусять зробити щеплення, тому що від цього залежать здоров'я і життя інших людей. Це етичний вибір, тому що ви граєте своїм здоров'ям, своїм життям, але ви також граєте і своїми життями і інших" , – сказав Папа Римський Франциск.

За його словами, вакцинація в Ватикані почнеться вже наступного тижня, а він вже записався на щеплення.

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До речі, Папі Франциску 84 роки. У молодості йому видалили частину однієї легені, що зробило його вразливим для коронавірусу.

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Раніше Папа Римський Франциск закликав світ списати борги іншим бідним державам, які особливо постраждали від пандемії коронавірусу.

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