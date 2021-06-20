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Партія Пашиняна лідирує на виборах у парламент Вірменії – перші результати

20 червня 2021 22:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Найближчий суперник політсили Пашиняна – блок "Вірменія", очолюваний другим президентом країни Робертом Кочаряном

Нікол Пашинян. Фото: Stepan Poghosyan/Photolure via REUTERS

Нікол Пашинян. Фото: Stepan Poghosyan/Photolure via REUTERS

На парламентських виборах у Вірменії, згідно з першими результатами, лідирує партія виконувача обов'язки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Цивільний договір" – у неї поки 58%.

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Про це свідчать дані, оприлюднені Центрвиборчкомом країни.

У найближчих суперників політсили Пашиняна, блоку "Вірменія", очолюваного другим президентом країни Робертом Кочаряном, поки 22% голосів виборців.

Також до парламенту поки проходить партія підприємця Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія".

На цю мить підраховано голоси з 80 з 2008 дільниць, йдеться у повідомленні.

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Явка на виборах 20 червня, за попередніми даними ЦВК, становила 49,4%.

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Нагадаємо, наприкінці квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку з поста прем'єра Вірменії, після чого було оголошено про проведення позачергових парламентських виборів 20 червня. Сам Пашинян до обрання нового парламенту залишився виконувачем обов'язки прем'єра.

Вірменська опозиція в ультимативній формі вимагала відставки Пашиняна ще починаючи з листопада 2020 року, після поразки Вірменії у війні за Нагірний Карабах.

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