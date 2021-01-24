Перший за два місяці: у Новій Зеландії зафіксували новий випадок коронавірусної хвороби

У Новій Зеландії зафіксували перший за два місяці випадок коронавірусної хвороби за межами карантинних установ.

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Про це повідомляє ВВС.

Хворобу діагностували у 56-річної жінки, яка напередодні повернулася з Європейського Союзу. Як і всі туристи, вона пройшла 14-денну ізоляцію перед поверненням додому. Примітно, що після закінчення карантину жінка двічі здавала тест на коронавірус і він показав у обох випадках негативний результат.

Але через два дні у неї зафіксували симптоми, які кожного дня посилювалися. А тест показав позитивний результат. Крім того медики підозрюють, що у неї більш заразний випадок COVID-19.

На цьому етапі встановлюють контактних осіб, їх тестують.

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Нагадаємо, що у Новій Зеландії, в якій проживає п'ять мільйонів осіб, було зареєстровано 1927 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 і 25 випадків смерті під час пандемії.

Раніше ми повідомляли, що з 27 січня до 1 березня жителям Бельгії заборонено виїжджати на відпочинок за кордон. Це зроблено з метою запобігти потраплянню в країну нових мутацій коронавірусу.

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