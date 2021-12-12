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Спроба прориву кордону Польщі: мігранти атакували з камінням

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 грудня, 16:59
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Декілька мігрантів змогли прорватися на територію Підляського воєводства
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Пів сотні мігрантів намагалися прорватися через польсько-білоруський кордон. Вони кидали у бік польських силовиків каміння, постраждав один військовослужбовець. Про це повідомляє у твіттері Прикордонна служба Польщі.

"Сьогодні на ділянці, яку охороняє прикордонна застава в Черемше, група з 55 агресивних осіб проривалася через кордон. Одному військовому ЗС Польщі камінь потрапив в обличчя, на місці йому надано долікарську допомогу", – йдеться в повідомленні.

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Декільком мігрантам вдалося прорватися на територію Підляського воєводства, але пізніше військовослужбовці затримали порушників і відвезли їх назад на кордон.

За інформацією прикордонників, протягом минулої доби затримано семеро громадян Іраку, які нелегально перетнули державний кордон між Польщею та Литвою.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

У п'ятницю вночі до Польщі з території Білорусі прорвалася група нелегальних мігрантів. За даними польських прикордонників, їм допомогли білоруські силовики. Польських солдатів засліпили лазерами і кидали в них каміння.

6 грудня у Білорусі мігранти, які проживають у тимчасовому притулку на складах логістичного центру, влаштували акцію протесту.

У листопаді Лукашенко звинуватив Захід у розв'язуванні війни руками поляків, жителів країн Балтії та українців, а також висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.

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Передісторія міграційної кризи

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він припинить міграційну кризу. За його словами, Євросоюз має визнати легітимність його влади та зняти санкції.

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