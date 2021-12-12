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Попытка прорыва границы Польши: мигранты атаковали с камнями

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
12 декабря, 16:59
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Несколько мигрантов смогли прорваться на территорию Подляшского воеводства
Мигранты не оставляют идею попасть в ЕС
Мигранты не оставляют идею попасть в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Полсотни мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу. Они бросали в сторону польских силовиков камни, пострадал один военнослужащий. Об этом сообщает в твиттере Пограничная служба Польши.

"Сегодня на участке, охраняемом пограничной заставой в Черемше, группа из 55 агрессивных лиц прорывалась через границу. Одному военному ВС Польши камень попал в лицо, на месте ему оказана доврачебная помощь", – говорится в сообщении.

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Нескольким мигрантам удалось прорваться на территорию Подляшского воеводства, но позже военнослужащие задержали нарушителей и отвезли их обратно на границу.

По информации пограничников, в течение минувших суток пограничники задержали семерых граждан Ирака, которые нелегально пересекли государственную границу между Польшей и Литвой.

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Ситуация на белорусско-польской границе

В пятницу ночью в Польшу с территории Беларуси прорвалась группа нелегальных мигрантов. По данным польских пограничников, им помогли белорусские силовики. Польских солдат ослепили лазерами и бросали в них камни.

6 декабря в Беларуси мигранты, которые проживают во временном приюте на складах логистического центра, устроили акцию протеста.

В ноябре Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.

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Предыстория миграционного кризиса

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. По его словам, Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.

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