Русский
$ 27,85
33,78
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Постачальник вакцин від COVID-19 в Україні назвав причину проблем з постачанням

22 лютого, 15:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Індія приділила першочергову увагу своїм громадянам

Представники Індійського інституту сироватки, найбільшого в світі виробника вакцини від коронавірусної хвороби, звернулися до держав, які очікують постачання, з проханням набратися терпіння.

Реклама

Про це в Twitter написав гендиректор інституту Адар Пунавалла.

За його словами, нині Індія приділила першочергову увагу своїм громадянам, як і було доручено компанії.

"Я смиренно прошу вас проявити терпіння... Індійський інститут сироватки був спрямований на те, щоб приділяти першочергову увагу величезним потребам Індії і разом із цим врівноважувати потреби інших країн. Ми намагаємося щосили", – написав він.

В тренді
США вирішили не ділитися вакциною з бідними країнами: що придумав Байден

Водночас президент України Володимир Зеленський назвав вакцину CoviShield однією з найкращих.

Реклама

Вакцина від ковіду очікується в Україні найближчим часом. Зеленський прискорив постачання і заявив, що вакцинація українців відбуватиметься коштом держави.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Індія вакцинація коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сплять в
Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в ТанзаніїІнші країни
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідження
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідженняІнші країни
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режимі
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режиміІнші країни
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)Інші країни
"Ми не жили, ми не спали": що розповіли туристи, які застрягли на ЗанзібаріУкраїна
Застряглі в Танзанії українці повертаються: допомогла Туреччина
Застряглі в Танзанії українці повертаються: допомогла ТуреччинаУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти