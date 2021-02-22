Постачальник вакцин від COVID-19 в Україні назвав причину проблем з постачанням

Представники Індійського інституту сироватки, найбільшого в світі виробника вакцини від коронавірусної хвороби, звернулися до держав, які очікують постачання, з проханням набратися терпіння.
Про це в Twitter написав гендиректор інституту Адар Пунавалла.
За його словами, нині Індія приділила першочергову увагу своїм громадянам, як і було доручено компанії.
"Я смиренно прошу вас проявити терпіння... Індійський інститут сироватки був спрямований на те, щоб приділяти першочергову увагу величезним потребам Індії і разом із цим врівноважувати потреби інших країн. Ми намагаємося щосили", – написав він.
Водночас президент України Володимир Зеленський назвав вакцину CoviShield однією з найкращих.
Вакцина від ковіду очікується в Україні найближчим часом. Зеленський прискорив постачання і заявив, що вакцинація українців відбуватиметься коштом держави.
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