Постачальник вакцин від COVID-19 в Україні назвав причину проблем з постачанням

Представники Індійського інституту сироватки, найбільшого в світі виробника вакцини від коронавірусної хвороби, звернулися до держав, які очікують постачання, з проханням набратися терпіння.

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Про це в Twitter написав гендиректор інституту Адар Пунавалла.

За його словами, нині Індія приділила першочергову увагу своїм громадянам, як і було доручено компанії.

"Я смиренно прошу вас проявити терпіння... Індійський інститут сироватки був спрямований на те, щоб приділяти першочергову увагу величезним потребам Індії і разом із цим врівноважувати потреби інших країн. Ми намагаємося щосили", – написав він.

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Водночас президент України Володимир Зеленський назвав вакцину CoviShield однією з найкращих.

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Вакцина від ковіду очікується в Україні найближчим часом. Зеленський прискорив постачання і заявив, що вакцинація українців відбуватиметься коштом держави.

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