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В Іспанії визнали правила перевезення багажу лоукостером Ryanair несправедливими

24 липня 2021 19:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Часто компанія відправляла багаж окремим рейсом, що не подобалося пасажирам

Також з боку Ryanair було несправедливо стягувати плату за ручну поклажу / Фото: колаж "Сьогодні"

Також з боку Ryanair було несправедливо стягувати плату за ручну поклажу / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 23 липня, Верховний суд Іспанії ухвалив, що правила перевезення багажу Ryanair були несправедливими. Згідно з цими правилами, бюджетний перевізник може відправляти сумки і валізи іншим рейсом, що неодноразово викликало невдоволення пасажирів.

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Про це повідомляє Reuters.

"(Це залишає) на розсуд перевізника відправити зареєстрований багаж тим же рейсом (з пасажиром) або при певних і абсолютно невизначених обставин безпеки або експлуатації", – йдеться в повідомленні.

У той же час, суд заявив, що під час перевезень можуть бути випадки, коли багаж відправляють окремим рейсом. Але, вони поодинокі, а положення Ryanair було занадто загальним.

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Відзначимо, що Верховний суд також підтвердив попередню постанову, яка скасувала, наприклад, плату в розмірі 40 євро (47 доларів США) за повторний друк посадкового талона.

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Крім того, в 2019 році він ухвалив, що з боку Ryanair було несправедливо стягувати плату за ручну поклажу.

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