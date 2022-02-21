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Президент Грузії попередила Україну про Путіна: Це повтор сценарію 2008 року

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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21 лютого, 23:37
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Саломе Зурабішвілі висловила підтримку Україні
Грузія пережила вторгнення російських військ у 2008 році / Колаж "Сьогодні"
Грузія пережила вторгнення російських військ у 2008 році / Колаж "Сьогодні"

Грузія засуджує визнання Росією незалежності сепаратистських регіонів "ЛДНР". Про це заявила президент країни Саломе Зурабішвілі в офіційному акаунті в Twitter.

Заява

"Грузія рішуче засуджує "визнання" Росією Українських Донецької та Луганської областей. Це повторення сценарію, що спричинило окупацію 20% нашої території. Грузія підтримує вас, пане Зеленський, і підтримує територіальну цілісність та мир", – написала Зурабішвілі.

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Глава держави висловила думку, що визнання ДНР та ЛНР з боку Росії є повторенням сценарію 2008 року, коли виявилися окуповані 20% територій Грузії.

Нагадаємо, те, що відбувається зараз на Донбасі дуже нагадує події 14-річної давності у Грузії, коли після провокаційних обстрілів населених пунктів, демонстративної евакуації жителів непідконтрольних Тбілісі грузинських територій до Південної Осетії увійшла армія Росії.

Обстановка

  • Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг з журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав незалежність сепаратистських утворень "ЛДНР".
  • Британське видання The Guardian повідомило, що Великобританія 22 лютого оголосить про запровадження нового пакету санкцій щодо Росії через визнання "ЛДНР".
  • Ще до визнання верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що обумовлений раніше саміт Росії, США і Франції по Україні не відбудеться у разі визнання Кремлем так званих "ЛДНР".
  • Стало відомо, що президент США Джо Байден невдовзі підпише указ про нові санкції у зв'язку із визнанням Росією незалежності так званих "республік" "ЛДНР".

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Ірина Ковальчук Президент Грузії попередила Україну про Путіна: Це повтор сценарію 2008 року Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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