Президент Грузії попередила Україну про Путіна: Це повтор сценарію 2008 року

Грузія засуджує визнання Росією незалежності сепаратистських регіонів "ЛДНР". Про це заявила президент країни Саломе Зурабішвілі в офіційному акаунті в Twitter.
Заява
"Грузія рішуче засуджує "визнання" Росією Українських Донецької та Луганської областей. Це повторення сценарію, що спричинило окупацію 20% нашої території. Грузія підтримує вас, пане Зеленський, і підтримує територіальну цілісність та мир", – написала Зурабішвілі.
Глава держави висловила думку, що визнання ДНР та ЛНР з боку Росії є повторенням сценарію 2008 року, коли виявилися окуповані 20% територій Грузії.
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Нагадаємо, те, що відбувається зараз на Донбасі дуже нагадує події 14-річної давності у Грузії, коли після провокаційних обстрілів населених пунктів, демонстративної евакуації жителів непідконтрольних Тбілісі грузинських територій до Південної Осетії увійшла армія Росії.
Обстановка
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг з журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав незалежність сепаратистських утворень "ЛДНР".
- Британське видання The Guardian повідомило, що Великобританія 22 лютого оголосить про запровадження нового пакету санкцій щодо Росії через визнання "ЛДНР".
- Ще до визнання верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що обумовлений раніше саміт Росії, США і Франції по Україні не відбудеться у разі визнання Кремлем так званих "ЛДНР".
- Стало відомо, що президент США Джо Байден невдовзі підпише указ про нові санкції у зв'язку із визнанням Росією незалежності так званих "республік" "ЛДНР".