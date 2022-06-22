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Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але за однієї умови

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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22 червня, 01:23
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Літаки допомогли б українським військовим захищати країну від окупантів
Українські військові можуть отримати МіГ-29/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські військові можуть отримати МіГ-29/Фото: колаж: "Сьогодні"

Словаччина може передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29. Однак є умова.

Про це повідомляє Business Insider.

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Деталі

Передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист свого повітряного простору з Польщею і Чехією.

Крім того, раніше повідомлялося, що Словаччина повинна була відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини Leopard 2A4. Словаччині було запропоновано тільки 15 німецьких танків. На думку Міністерства оборони, це нерівносильний обмін. Через це запланована угода зірвалася.

Німеччина надасть Україні більше зброї

Німеччина готова надати Україні більше зброї. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, уряд ФРН уже склав список озброєнь:

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  • 30 самохідних артилерійських установок Gepard;
  • комплекси ППО IRIS-T SLM;
  • 3 реактивні системи залпового вогню MARS із боєприпасами;
  • бронетранспортери М113;
  • РЛС виявлення артилерії COBRA;
  • 500 зенітних ракет STINGER та багато іншого (повний список опублікований на сайті уряду Німеччини).

"Це дуже потрібна допомога для нашої армії. Будемо ще міцнішими – швидше переможемо", – зазначив глава Офісу президента.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що військовий експерт закликав дати більше зброї Україні. Також ми писали, що посол Німеччини назвала терміни постачання зброї Україні.

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