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Знижує ризик на 92%: у Ізраїлі підтвердили ефективність вакцини Pfizer

15 лютого, 02:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вакцина значно полегшує симптоми коронавірусу

Вакцина від коронавірусу виробництва компаній Pfizer / BioNTech не тільки дуже ефективна для зниження рівня заражень COVID-19, а й позитивно впливає на перебіг захворювання, якщо зараження все-таки відбулося.

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Про це свідчать результати дослідження ізраїльської медичної організації Clalit серед жителів Ізраїлю, передає Newsru.co.il.

У дослідженні були задіяні 1 200 000 ізраїльтян, з яких половина була вакцинована, а друга половина – ще не зробили щеплення.

Зазначається, що дослідники вперше порівнювали дані тих, хто пройшов вакцинацію, і контрольної групи, щоб дізнатися, як працює вакцина.

Обидві групи були поділені на підгрупи за віком, загальним станом здоров'я, приналежністю до тієї чи тієї групи ризику і хронічними захворюваннями.

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У дослідженні використовували дані 170 тисяч людей старше 60 років, і 430 тисяч людина від 16 до 59 років.

Згідно з результатами дослідження, в разі зараження після вакцинації Pfizer/BioNTech кількість проявів симптомів захворювання знижується на 94%, а ризик того, що в разі зараження хвороба протікатиме у важкій формі – на 92%.

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У Clalit також стверджують, що ефективність вакцини зберігається у всіх вікових групах, зокрема й у осіб старше 70 років.

Нагадаємо, препарат Pfizer/BioNTech став першою схваленої в Японії вакциною від коронавірусу.

Ми також повідомляли, що в Ізраїлі через три тижні після початку масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували спад кількості заражень і госпіталізацій.

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Ізраїль дослідження вакцинація вакцина коронавірус Pfizer
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