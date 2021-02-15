Знижує ризик на 92%: у Ізраїлі підтвердили ефективність вакцини Pfizer

Вакцина від коронавірусу виробництва компаній Pfizer / BioNTech не тільки дуже ефективна для зниження рівня заражень COVID-19, а й позитивно впливає на перебіг захворювання, якщо зараження все-таки відбулося.
Про це свідчать результати дослідження ізраїльської медичної організації Clalit серед жителів Ізраїлю, передає Newsru.co.il.
У дослідженні були задіяні 1 200 000 ізраїльтян, з яких половина була вакцинована, а друга половина – ще не зробили щеплення.
Зазначається, що дослідники вперше порівнювали дані тих, хто пройшов вакцинацію, і контрольної групи, щоб дізнатися, як працює вакцина.
Обидві групи були поділені на підгрупи за віком, загальним станом здоров'я, приналежністю до тієї чи тієї групи ризику і хронічними захворюваннями.
У дослідженні використовували дані 170 тисяч людей старше 60 років, і 430 тисяч людина від 16 до 59 років.
Згідно з результатами дослідження, в разі зараження після вакцинації Pfizer/BioNTech кількість проявів симптомів захворювання знижується на 94%, а ризик того, що в разі зараження хвороба протікатиме у важкій формі – на 92%.
У Clalit також стверджують, що ефективність вакцини зберігається у всіх вікових групах, зокрема й у осіб старше 70 років.
Нагадаємо, препарат Pfizer/BioNTech став першою схваленої в Японії вакциною від коронавірусу.
Ми також повідомляли, що в Ізраїлі через три тижні після початку масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували спад кількості заражень і госпіталізацій.
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