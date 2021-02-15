Знаменитий Лондонський зоопарк може не пережити коронавірус: там майже 23 тис. тварин

Лондонський зоопарк у Риджентс-парку в центральній частині мітса може не пережити коронавірус.

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Як повідомляє "Reuters", звіринець закритий для відвідувачів та втрачає дохід.

"Ізоляція тут була дійсно сюрреалістичною – наче через відсутність відвідувачів це був дуже сумний час для зоопарку", – сказала Кейт Сандерс, керівник команди великих котів у зоопарку.

Разом із зоопарком Уіпснад в Бедфордширі, на північ від Лондона, у ньому живе 22 949 тварин.

Їх годування коштує близько 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів) на місяць, і останнє блокування призведе до вибуху 1,8 мільйона фунтів в його бюджеті на додаток до втрати в 15 мільйонів фунтів минулого року.

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"Просто як і раніше сумно, що ми закрилися. Ми не можемо звільнити тварин, і не можемо звільнити весь персонал, який піклується про тварин", – сказала головний операційний директор ZSL London Zoo Кетрін Інгленд.

Зоопарк був закритий на 18 тижнів у 2020 році, що звело нанівець продаж квитків. Квитки для дорослих, включаючи добровільний внесок, у годину пік коштують 35 фунтів стерлінгів, а квитки для дітей – 22,75 фунтів стерлінгів.

"Що ще більш важливо, ми тут, щоб надихати людей на тему дикої природи, і поки ми закриті, ми повинні знайти дуже винахідливі способи для цього. Але ніщо не може зрівнятися з тим, що люди в зоопарку і відмінно проводять день. Це складно – це дійсно складно", – додала Кетрін Інгленд.

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