Туреччина звинувачує Грецію в атаці на корабель: наскільки все серйозно

Туреччина раптово заявила про загострення відносин з Грецією – нібито ВПС цієї країни атакували турецьке наукове судно в Егейському морі.

Реклама

Афіни ж раптово заявили, що грецької авіації взагалі не було в цьому районі, і виступили із зустрічними звинуваченнями: мовляв, турецький корабель заплив у грецьку акваторію.

Варто зазначити, що ситуація між двома країнами залишається напруженою вже кілька десятиліть, а останнім часом ускладнилася через розвідку потужного родовища газу в Середземномор'ї.

Це ускладнюється ще й тим, що і Греція, і Туреччина є членами НАТО.

"Сьогодні" спробували з'ясувати, що сталося насправді.

Позиція Туреччини

Реклама

Посилаючись на джерела в Міністерстві оборони, турецьке агентство Anadolu заявило, що за 1000 метрів над дослідницьким судном Сesme ("Чешме"), яке виконувало гідрографічні роботи в міжнародних водах північної частини Егейського моря, пролетіли чотири винищувачі F-16 ВПС Греції.

При цьому один з літаків нібито скинув за 4 морські милі (7,4 км) від судна сигнальну ракету.

Винищувач F-16 ВПС Греції / Фото: Flickr

Пізніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар уточнив, що інцидент стався ще 22 лютого. За його словами, така поведінка недоречна і не відповідає "добросусідським відносинам".

Реклама

"У нас є правила, в межах яких було дано належну відповідь", – додав глава Міноборони, звинувативши Грецію в порушенні міжнародного законодавства.

Також у відомстві уточнили, що в зв'язку з інцидентом Туреччина підняла на перехоплення свої винищувачі.

Позиція Греції

У Греції ці відомості спростовують і звинувачують турецьку сторону в дезінформації. Посилаючись на свої джерела в Міноборони, видання Ekathimerini пише, що нині грецька авіація не діє в районі місцеперебування "Чешме", а найближчі військові навчання проходять за кілька миль від корабля.

Читайте також: Туреччину карають за Грецію, Кіпр і Карабах – ЄП вимагає ввести санкції

Також в Афінах заперечують як те, що над дослідницьким судном пролітали грецькі літаки, так і те, що від турецьких винищувачів отримана якась відповідь.

Реклама

Водночас греки назвали гідрографічні дослідження "Чешме" в Східному Середземномор'ї незаконними. Як доказ була опублікована карта із зазначенням фарватеру "Чешме" в акваторії грецького острова Лемнос.

Що це за корабель?

Туреччина відправила "Чешме" на північ Егейського моря на минулому тижні. Греція відразу висловила протест щодо цього, хоча і визнала, що заявлена зона лежить в міжнародних водах.

Судно TCG Cesme / Фото: Flickr

В Анкарі запевняють, що дослідження є суто гідрографічними і становлять суто науково-технічний інтерес – екіпаж "Чешме" вивчає сейсмологічну активність в районі, в якому перебуває.

Тож турки стверджують, що не порушують ніяких ні двосторонніх, ні міжнародних договорів, оскільки не проводять дослідження морського дна. До того ж раніше греки проводили аналогічні заходи.

Нагадаємо, що в грудні ЄС узгодив санкції проти Туреччини через бурові роботи в Східному Середземномор'ї.

Риторика турецького президента Реджепа Ердогана дає, однак, зрозуміти, що він не має наміру відступати – лідер висловив готовність своєї країни "взяти те, що їй належить у Середземному, Егейському та Чорному морях".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама