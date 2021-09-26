Біля берегів Нідерландів затримали українських моряків. У чому їх звинувачують?

Судно затримали біля міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія

Судном управляли двоє українських капітанів / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля берегів Нідерландів, 24 вересня, затримали вітрильну яхту, на борту якої перебували 11 мігрантів з Албанії. Судном управляли двоє українських капітанів.

Про це повідомляє De Telegraaf з посиланням на місцеву поліцію.

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Судно затримали біля міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Воно прямувало до Великобританії. Саме туди, останнім часом, намагаються потрапити більшість мігрантів. Українських капітанів затримали за підозрою в контрабанді людей.

За даними прикордонної поліції Нідердандах, біля берегів Нідерландів вже затримали кілька парусних суден контрабандистів людьми.

"Раніше ми в основному спостерігали так званих "альпіністів" на контейнеровозах. Однак тепер ми все частіше бачимо, що перевізники обирають парусні кораблі", – розповів представник поліції.

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