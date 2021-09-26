У берегов Нидерландов задержали украинских моряков. В чем их обвиняют?

Судно задержали возле города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия

Судном управляли двое украинских капитанов / Фото: Коллаж: Сегодня

У берегов Нидерландов, 24 сентября, задержали парусную яхту, на борту которой находились 11 мигрантов из Албании. Судном управляли двое украинских капитанов.

Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на местную полицию.

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Судно задержали возле города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия. Оно направлялось в Великобританию. Именно туда, в последнее время, пытаются попасть большинство мигрантов. Украинских капитанов задержали по подозрению в контрабанде людей.

По данным пограничной полиции Нидердандом, у берегов Нидерландов уже задержали несколько парусных судов контрабандистов людьми.

"Раньше мы в основном наблюдали так называемых "альпинистов" на контейнеровозах. Однако теперь мы все чаще видим, что перевозчики выбирают парусные корабли", – рассказал представитель полиции.

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