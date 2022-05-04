Помер перший очільник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

Шушкевич помер у ніч на 4 травня від тяжкого перебігу COVID-19

Помер Станіслав Шушкевич. Фото: колаж "Сьогодні"

Помер перший глава незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Саме він від Білорусі підписав 1991 року Біловезьку угоду, яка припинила існування СРСР.

Про це повідомила дружина Шушкевича Ірина, передає "Єврорадіо".

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Як стало відомо, Шушкевич помер від тяжкого перебігу COVID-19. 87-річний колишній президент Білорусі перебував у реанімації.

Після виписки із лікарні його здоров'я погіршилося. Шушкевич помер у ніч на 4 травня.

Що відомо про Шушкевича?

Станіслав Шушкевич народився 15 грудня 1934 року в Мінську. З 1991 до 1994 року був головою Верховної Ради Білорусі. Саме він підписував Біловезькі угоди 1991 року, які констатували розпад СРСР.

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Шушкевич брав участь у перших президентських виборах, посів четверте місце після Олександра Лукашенка, В'ячеслава Кебіча та лідера БНФ Зенона Позняка. У першому турі за нього проголосувало близько 10% виборців.

Політик завжди виступав проти режиму Лукашенка та критикував його рішення.

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