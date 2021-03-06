В авто терориста-смертника вибухнула бомба: загинули 20 осіб (фото)

У столиці Сомалі Могадішо в результаті вибуху загинули щонайменше 20 осіб, ще 30 отримали травми.

Про це повідомляє Reuters.

"Наразі ми витягли 20 загиблих і 30 поранених з місця вибуху", – розповів представник служби швидкої допомоги.

За інформацією очевидців, автомобіль, що рухався на високій швидкості, вибухнув біля ресторану. Після вибуху почалася стрілянина.

За попередньою інформацією, бомбу в автомобіль заклав терорист-смертник.

Раніше в Туреччині затримали членів терористичної організації "Ісламська держава", серед яких були громадяни Росії.

Як повідомлялося раніше, СБУ затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який знаходився в міжнародному розшуку Інтерполу.

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