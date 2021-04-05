У Бангладеш затонув пором: є жертви, безліч зниклих безвісти (фото)

Люди поспішали додому перед локдауном через COVID-19

У Бангладеш паром, на борту якого перебувало близько 50 пасажирів, зіткнувся з вантажним судном і затонув у неділю, 4 квітня. У результаті аварії загинули щонайменше п'ятеро людей, багато пропали безвісти.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

/ Фото: REUTERS

Аварія сталася на річці Шиталакшья на південь від столиці Дакки.

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Пором був перевантажений людьми, які поспішали потрапити додому з міста Нараянгандж після того, як уряд оголосив про запровадження з понеділка тижневого загальнонаціонального локдауну для боротьби зі сплеском захворюваності на COVID-19.

У місцевій поліції повідомили, що деяким пасажирам вдалося самостійно допливти до берега, операція з порятунку зниклих безвісти триває.

Реклама / Фото: REUTERS

Нагадаємо, у березні в Чорному морі затонув суховантаж "Волго Балт 179" з українським екіпажем, який прямував з російського Ростова-на-Дону в румунський порт Констанца, у результаті аварії загинули двоє моряків.

Ми також повідомляли, що в Японії під час тайфуну "Майсак" у морі зникло вантажне судно з 43 моряками, яке перевозило майже шість тисяч корів.

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