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У Німеччині загинули біженці з України – що сталося (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 червня, 15:32
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Сталася аварія. Усього постраждали близько 60 осіб
У Німеччині загинули українки. Фото: колаж "Сьогодні"
У Німеччині загинули українки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Німеччині біля міста Гарміш-Партенкірхен сталася смертельна залізнична аварія. Внаслідок цього загинули щонайменше п'ять осіб, зокрема двоє біженців з України. Одна з українок була з дитиною.

Про це повідомляє видання Bild.

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У залізничній катастрофі загинули чотири жінки віком 32, 39, 51 та 70 років, а також підліток. За інформацією поліцейських, одна з українок була з дитиною, яку госпіталізували з серйозними травмами.

Загалом в аварії постраждали близько 60 осіб, зокрема діти, зі 140 пасажирів потяга, який їхав з Гарміш-Партенкірхена до Мюнхена. Потяг зійшов з рейок у районі села Бурграйн, а три вагони перекинулися.

За попередньою інформацією, аварія могла статися через технічну несправність.

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Аварія у Німеччині, де загинули українці. Фото: Bild

Де розташоване місто Гарміш-Партенкірхен

Скільки українців виїхали за кордон та скільки повернулися

З початку повномасштабного вторгнення жителі українських міст намагалися врятуватися від обстрілів, насамперед свої будинки залишали жінки з дітьми. За 100 днів війни кордон України з державами ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Державна прикордонна служба України.

За інформацією відомства, межі нашої країни за цей період залишили 5,2 млн людей, переважна більшість з яких – громадяни України.

На в'їзд в Україну за цей час пройшли майже 2,7 млн громадян України.

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