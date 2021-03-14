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В Іспанії в ході операції проти наркоторговців виявили саморобний підводний човен

14 березня, 15:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

9-метрову субмарину виявили в Малазі, на узбережжі Коста-дель-Соль

В Іспанії під час міжнародної спецоперації проти наркоторговців поліція виявила саморобний підводний човен, яка здатна перевозити до двох тонн наркотиків.

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Про це повідомляє прес-служба іспанської поліції.

9-метрову субмарину виявили в Малазі, на узбережжі Коста-дель-Соль.

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Як повідомляють правоохоронці, судно виготовлено з склопластикових і фанерних панелей і має три ілюмінатори з одного боку, а також два двигуни потужністю 200 кінських сил. Воно ніколи не виходило в море.

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Поліцейські вважають, що підводний човен збиралися використовувати для контрабанди наркотиків.

Всього в результаті поліцейської спецоперації було виявлено понад 400 кг кокаїну, 700 кг гашишу, понад 100 тис. євро готівкою. Заарештовано 52 людини.

Раніше повідомлялося, що в найбільшому аеропорту Канади викрили мережу наркоторговців.

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Іспинія наркотики наркоторговці підводний човен субмарина
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