В Іспанії в ході операції проти наркоторговців виявили саморобний підводний човен

В Іспанії під час міжнародної спецоперації проти наркоторговців поліція виявила саморобний підводний човен, яка здатна перевозити до двох тонн наркотиків.
Про це повідомляє прес-служба іспанської поліції.
9-метрову субмарину виявили в Малазі, на узбережжі Коста-дель-Соль.
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Як повідомляють правоохоронці, судно виготовлено з склопластикових і фанерних панелей і має три ілюмінатори з одного боку, а також два двигуни потужністю 200 кінських сил. Воно ніколи не виходило в море.
Поліцейські вважають, що підводний човен збиралися використовувати для контрабанди наркотиків.
Всього в результаті поліцейської спецоперації було виявлено понад 400 кг кокаїну, 700 кг гашишу, понад 100 тис. євро готівкою. Заарештовано 52 людини.
Раніше повідомлялося, що в найбільшому аеропорту Канади викрили мережу наркоторговців.
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