В Ізраїлі дитинча кита загинуло через розлив нафтопродуктів (фото)

В Ізраїлі на берег Ніцан-Біч викинуло мертвого кита, який, ймовірно, загинув через велику кількысть бітуму та інших нафтопродуктів, які скупчився біля узбережжя.

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Як передає The Jerusalem Post, першими тушу біля берега помітили серфери.

За словами інспектора Управління природи і парків Девіда Халфона, загинуло дитинча кита. Його довжина сягала 10 метрів.

Найчастіше звичайні кити виростають до 20 метрів в Середземному морі, а в океані – до 24 метрів.

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Експерти пов'язують загибель кита зі скупченням нафтопродуктів на пляжах через штормову погоду. За їхніми словами, це результат розливу нафти з морського судна, що пройшов уздовж узбережжя.

"Забруднення пляжів, яке ми спостерігаємо сьогодні від Ніцаніма на півдні до Рош-Ханікри на півночі і викликане вчорашнім штормом, є одним з найжахливіших, які ми коли-небудь бачили в Ізраїлі", – сказав генеральний директор Управління природи і парків Шауль Гольдштейн.

Наразі влада проводить оцінку ситуації.

Нагадаємо, в австралійському штаті Новий Південний Уельс був виявлений скелет величезного морського ссавця – як припустили Співробітники місцевої служби з охорони дикої природи, горбатого кита.

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