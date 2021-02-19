Русский
$ 27,85
33,65
  1. Світові новини
  2. Інші країни

В Ізраїлі дитинча кита загинуло через розлив нафтопродуктів (фото)

19 лютого, 02:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Його довжина сягала 10 метрів

В Ізраїлі на берег Ніцан-Біч викинуло мертвого кита, який, ймовірно, загинув через велику кількысть бітуму та інших нафтопродуктів, які скупчився біля узбережжя.

Реклама

Як передає The Jerusalem Post, першими тушу біля берега помітили серфери.

За словами інспектора Управління природи і парків Девіда Халфона, загинуло дитинча кита. Його довжина сягала 10 метрів.

Найчастіше звичайні кити виростають до 20 метрів в Середземному морі, а в океані – до 24 метрів.

Реклама

В тренді
КНДР йде в новий "важкий похід" (рос.)

Експерти пов'язують загибель кита зі скупченням нафтопродуктів на пляжах через штормову погоду. За їхніми словами, це результат розливу нафти з морського судна, що пройшов уздовж узбережжя.

"Забруднення пляжів, яке ми спостерігаємо сьогодні від Ніцаніма на півдні до Рош-Ханікри на півночі і викликане вчорашнім штормом, є одним з найжахливіших, які ми коли-небудь бачили в Ізраїлі", – сказав генеральний директор Управління природи і парків Шауль Гольдштейн.

Наразі влада проводить оцінку ситуації.

Нагадаємо, в австралійському штаті Новий Південний Уельс був виявлений скелет величезного морського ссавця – як припустили Співробітники місцевої служби з охорони дикої природи, горбатого кита.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ізраїль берег загибель кит
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сплять в
Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в ТанзаніїІнші країни
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідження
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідженняІнші країни
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)Інші країни
ВООЗ завершила розслідування в Ухані: головне про походження коронавірусу
ВООЗ завершила розслідування в Ухані: головне про походження коронавірусуІнші країни
"Ми не жили, ми не спали": що розповіли туристи, які застрягли на ЗанзібаріУкраїна
Росія в люті: головні заяви країн на засіданні Радбезу ООН
Росія в люті: головні заяви країн на засіданні Радбезу ООНУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти