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У Канаді депутат з'явився на відеоконференцію парламенту без трусів

15 квітня, 18:03

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Однопартієць Джастіна Трюдо зганьбився під час онлайн-засідання Палати громад – показався перед колегами абсолютно голим

Член канадського парламенту від Ліберальної партії прем'єра Джастіна Трюдо осоромився, поставши перед колегами-парламентарями абсолютно голим під час відеоконференції.

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Про це повідомляє The Canadian Press.

Курйоз стався з депутатом Палати громад Вільямом Амосом 14 квітня під час віртуального парламентського засідання. Інші парламентарії встигли зняти його на фото.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

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Cам Амос називає це "прикрою помилкою".

"Моя камера випадково включилася, коли я переодягався в робочий одяг після пробіжки", – пояснив свій вчинок політик.

Чоловік вибачився перед колегами і запевнив їх у тому, що цього більше не повториться.

Пізніше парламентський організатор Ліберальної партії Марк Холланд заявив, що він задоволений поясненнями свого колеги, і зазначив, що Амос "абсолютно пригнічений" через те, що сталося.

Він вважає, що в діях Вільяма Амоса не було злого умислу, але закликає колег завжди з максимальною відповідальністю ставитися до робочих відеодзвінків і проявляти обережність, діючи так "якби камера в цей момент була включена".

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Варто вказати, що в епоху пандемії конфузи під час відеоконференцій вже стали звичним явищем. Так, британський чиновник обматюкав свого кота під час офіційного засідання.

А в Бразилії учасник муніципальної ради Ріо-де-Жанейро зайнявся сексом зі своєю дівчиною, забувши відключитися від відеоконференції.

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