У Канаді депутат з'явився на відеоконференцію парламенту без трусів

Член канадського парламенту від Ліберальної партії прем'єра Джастіна Трюдо осоромився, поставши перед колегами-парламентарями абсолютно голим під час відеоконференції.
Про це повідомляє The Canadian Press.
Курйоз стався з депутатом Палати громад Вільямом Амосом 14 квітня під час віртуального парламентського засідання. Інші парламентарії встигли зняти його на фото.
Фото: Twitter
Cам Амос називає це "прикрою помилкою".
"Моя камера випадково включилася, коли я переодягався в робочий одяг після пробіжки", – пояснив свій вчинок політик.
Чоловік вибачився перед колегами і запевнив їх у тому, що цього більше не повториться.
Пізніше парламентський організатор Ліберальної партії Марк Холланд заявив, що він задоволений поясненнями свого колеги, і зазначив, що Амос "абсолютно пригнічений" через те, що сталося.
Він вважає, що в діях Вільяма Амоса не було злого умислу, але закликає колег завжди з максимальною відповідальністю ставитися до робочих відеодзвінків і проявляти обережність, діючи так "якби камера в цей момент була включена".
Варто вказати, що в епоху пандемії конфузи під час відеоконференцій вже стали звичним явищем. Так, британський чиновник обматюкав свого кота під час офіційного засідання.
А в Бразилії учасник муніципальної ради Ріо-де-Жанейро зайнявся сексом зі своєю дівчиною, забувши відключитися від відеоконференції.
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