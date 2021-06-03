У світі зробили майже 2 млрд щеплень від COVID-19

Вакцинація від коронавірусу триває, в 176 країнах зробили вже понад 1,98 мільярда щеплень

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У світі зробили понад 1,98 мільярда щеплень від коронавірусу. Вакцинація проходить у 176 країнах. Останній показник становив приблизно 35,6 мільйона доз на день.

Реклама

Про це повідомляє Bloomberg.

"У 176 країнах було введено понад 1,98 мільярда доз. Останній показник становив приблизно 35,6 мільйона доз на день", – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в США ввели 297 млн доз вакцин від коронавірусу. При цьому за останній тиждень в середньому вводилося 1,1 мільйона доз на день.

Читайте також: В Україні різко зросли темпи вакцинації. Скільки щеплень зробили за добу

Реклама

За даними видання, в даний час введено достатню кількість доз, щоб повністю вакцинувати 12,9% населення світу, проте розподіл вакцин було нерівномірним.

Країни і регіони з найвищими доходами отримують щеплення більш ніж втридцятеро швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

"У глобальному масштабі лякає рівень вакцинації. При нинішніх темпах – 35,6 мільйона на день – буде потрібно ще рік, щоб досягти високого рівня глобального імунітету. Однак цей показник неухильно зростає, і на ринок виходять нові вакцини від нових виробників", – зазначає видання.

Раніше в ВООЗ заявили, що з 1,8 мільярда вакцин проти коронавірусу, в, введених в усьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу