У Пентагоні розкрили деталі нової зустрічі "Рамштайн-3"

Зустріч відбудеться 15 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі

Ллойд Остін скликає зустріч "Рамштайн". Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони США Ллойд Остін скликає зустріч представників Контактної групи з оборони України. Третє засідання відбудеться 15 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє Пентагон.

Реклама

Деталі

На зустрічі планується обговорити потреби Збройних сил України в озброєнні та боєприпасах для протистояння повномасштабної агресії РФ.

Вступне слово голови Міноборони США очікується о 15:00, а пресконференція з Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі – о 18:45 за центральноєвропейським часом.

До речі, Україна також отримала запрошення на участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 15-16 червня в Брюсселі.

Реклама

Зустріч у "Рамштайні" пройшла успішно: Резніков показав "нове озброєння" для України

Зустріч глав Міноборони понад 40 країн на німецькій авіабазі "Рамштайн", де обговорювали питання допомоги Україні з озброєнням, пройшла успішно. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я вдячний главі Пентагону Ллойду Остіну за його лідерство у форматі "Рамштайн", до якого приєдналося більше країн. На нашій наступній зустрічі я очікую повідомити про результати використання систем, які сьогодні обговорювали партнери, які повинні змінити гру на полі бою!" – написав він.

Раніше ми писали: