Шамани в Перу провели обряд для Зеленського, Путіна та Байдена (відео)

Шамани провели обряд очищення із портретами світових лідерів

Перуанські шамани влаштували традиційний новорічний обряд. Фото: колаж "Сьогодні"

У Перу шамани провели традиційний ритуал залучення здоров'я та удачі у Новому році. При цьому вони використали портрети світових лідерів, серед яких були президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін, а також американський лідер Джо Байден.

Про це повідомляє SWI.

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Шамани благословили глав держав на мудрість, щоб ті могли приймати правильні рішення та "просвітити свій розум".

Як проходив ритуал?

Вони намалювали насінням та пелюстками коло на землі з числом 2022 , в якому вони склали всі свої підношення, такі як священний лист коки. Цей елемент шанований з часів доіспанської цивілізації і досі використовується у цьому типі ритуалів.

Також вони вилили на імпровізований вівтар напій "чича" на основі ферментованої кукурудзи, який інки часто використовують у своїх особливих церемоніях.

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Крім того, шамани провели церемонію "очищення" від негативу у міжнародних відносинах, особливо напруженості між Росією та Україною перед можливим вторгненням у прикордонні райони нашої країни.

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