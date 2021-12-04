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У Португалії голові МВС довелося піти у відставку через смертельну ДТП

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
4 грудня, 23:54
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ДТП за участю автомобіля міністра сталося ще 18 червня 2021 року
Автомобіль рухався зі швидкістю 166 км/год. Колаж "Сьогодні"
Автомобіль рухався зі швидкістю 166 км/год. Колаж "Сьогодні"

У Португалії в суботу, 4 грудня, новим міністром внутрішніх справ призначили Франциску Ван Дунен, оскільки напередодні прем'єр-міністр Антоніо Кості прийняв відставку глави МВС Едуарду Кабрити.

Про це пише The Guardian.

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Міністр внутрішніх справ Португалії Кабріта оголосив про відставку 3 грудня через участь його автомобіля у смертельній аварії. Після цього чиновник заявив, що бажає уникнути "політичної експлуатації цієї теми", тож вирішив звільнитися, щоб не зашкодити репутації прем'єр-міністра.

ДТП за участю автомобіля міністра сталася ще 18 червня 2021 року. Кабрита був пасажиром урядового автомобіля, який збив 43-річного чоловіка, який ремонтував дорогу. Автомобіль рухався із швидкістю 166 км/год, що перевищує допустимі норми.

Раніше ми писали:

ДТППортугалія
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