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У Токіо на торговому центрі "ожила" гігантська 3D-кішка (відео)

11 липня 2021 22:08

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Компанія, що розмістила кішку на будівлі, розраховує, що вона стане талісманом японської столиці

Кішка Сіндзюку / twitter.com/cross_s_vision

Кішка Сіндзюку / twitter.com/cross_s_vision

У столиці Японії Токіо на рекламному екрані торгового центру з'явилася гігантська і дуже реалістична 3D-кішка, вона нявкає і вигинає спину, як справжнє тварина.

Про це повідомляє CNN.

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"У перервах між рекламою гіперреалістична тварина з сімейства котячих оживає на вигнутому світлодіодному екрані площею 1664 квадратних фути в районі Сіндзюку. Дисплей з роздільною здатністю 4K показує кішку, яка ходить високо над японською столицею і голосно нявкає", – пише видання.

Кішка отримала ім'я Сіндзюку, за назвою ділового кварталу, в якому розміщується торговий центр. Компанія Cross Space, що встановила її, розраховує, що вона стане талісманом Токіо.

Поки тварина з'являється в тестовому режимі, офіційна презентація призначена на 12 липня.

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Планується, що екран з кішкою працюватиме з 7 ранку до першої години ночі, а кішка час від часу з'являтиметься в проміжках між рекламою, нявчатиме і потягуватиметься, а ввечері буде лягати і засинати, поклавши голову на лапи.

За 3D-твариною можна буде стежити на YouTube-каналі компанії-власника щита Cross Space.

Нагадаємо, в Україні у рамках проекту "Мандруй Київщиною" в Київській області запустили туристичний маршрут, який охоплює сільську місцевість і розробили онлайн-карту з колекцією 3D-турів найцікавішими місцями Київської області.

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