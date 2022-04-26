В Україні врожай зернових скоротиться на 20% через війну – британська розвідка

Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі

Ціни на зерно зростуть. Фото: колаж "Сьогодні"

Російське вторгнення в Україну значно ускладнило становище багатьох сільськогосподарських підприємств в Україні. За прогнозами, виробництво продукції аграрного сектору скоротиться на 20%.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За повідомленням британської розвідки, через скорочення посівних площ внаслідок вторгнення армії РФ в Україну врожай зернових у 2022 році, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж роком раніше. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.

У заяві Міністерства оборони Великої Британії також йдеться про те, що високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у найменш економічно розвинутих країнах.

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