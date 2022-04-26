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В Україні врожай зернових скоротиться на 20% через війну – британська розвідка

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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26 квітня, 04:45
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Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі
Ціни на зерно зростуть. Фото: колаж "Сьогодні"
Ціни на зерно зростуть. Фото: колаж "Сьогодні"

Російське вторгнення в Україну значно ускладнило становище багатьох сільськогосподарських підприємств в Україні. За прогнозами, виробництво продукції аграрного сектору скоротиться на 20%.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За повідомленням британської розвідки, через скорочення посівних площ внаслідок вторгнення армії РФ в Україну врожай зернових у 2022 році, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж роком раніше. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.

У заяві Міністерства оборони Великої Британії також йдеться про те, що високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у найменш економічно розвинутих країнах.

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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
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