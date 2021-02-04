Вакцина Pfizer: у людей, що перехворіли на COVID-19 вищий ризик побічних ефектів

У перехворілих на коронавірус ймовірність прояву побічних ефектів після вакцини Pfizer в два рази, ніж у тих, хто не хворів.

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Як пише Daily Mail, про це свідчать дані додатку COVID-19 Symptom Study.

У 33% людей, які вже хворіли на коронавірус, був щонайменше один побічний ефект. Вже через тиждень після щеплення з'являлася втома або головний біль. Тільки 19% людей, які не хворіли на коронавірус, не відчували побічних ефектів.

Дані показують, що найбільш частим побічним ефектом була стомлюваність – 9%. Потім з'являлися головні болі (8%) і озноб (4%).

Більшість побічних ефектів проявилися протягом 48 годин після вакцинації.

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Тільки у 3% побічні ефекти тривали більше трьох днів. Також з'ясувалося, що у 37% вакцинованих була біль або припухлість біля місця уколу після першої дози. 45% помітили це після другої дози.

14% учасників повідомили принаймні про один побічний ефект протягом семи днів після першої дози. Після другої ін'єкції про побічні ефекти повідомили 22%.

Більш того, ймовірність, що люди молодше 55 років відчуватимуть побічний ефект становить 21% в порівнянні з 14% тих, хто старше 55 років.

Фахівці зараз вивчають, з чим це може бути пов'язано.

Також ми писали про те, що вчені виявили небезпечну особливість "південноафриканського" штаму коронавірусу. Вакцини виявилися менш ефективні, ніж проти "оригінального" COVID-19.

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