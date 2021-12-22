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Ось це відповідь Путіну. 40 тисяч солдатів НАТО приведено в боєготовність – ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 грудня, 11:53
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Рішення про посилення бойової готовності ухвалено через загрозу вторгнення Росії на територію України
Об'єднана оперативна група підвищеної готовності має бути готовою до розгортання в районі кризи
Об'єднана оперативна група підвищеної готовності має бути готовою до розгортання в районі кризи / Фото: Колаж: Сьогодні

Північноатлантичний Альянс привів до підвищеної бойової готовності Сили швидкого реагування, загальна чисельність яких становить 40 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє Die Welt з посиланням на джерела.

"Зважаючи на нарощування російських військ біля кордонів з Україною, НАТО вперше відреагувало конкретними заходами і підвищило оперативну готовність своїх 40-тисячних Сил швидкого реагування у разі кризи", – пише видання.

З 21 грудня Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО, що входить до структури NRF, має бути готова до розгортання в кризовому районі протягом п'яти днів замість семи днів, як це було раніше.

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Також інші підрозділи NRF, включаючи спецназ та військову логістику, були приведені в стан підвищеної готовності.

За інформацією видання, відповідне рішення було ухвалено ще минулого тижня. Водночас, офіційний представник НАТО не став підтверджувати інформацію. Представник альянсу зазначив, що "політика НАТО стосовно Росії залишається послідовною: оборона та діалог".

Загроза вторгнення РФ в Україну

21 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує стягувати до кордонів України додаткові війська . За його словами, концентрація військових сил відбувається, незважаючи на заклики до деескалації.

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20 грудня британська розвідка попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва. У такому разі це співпаде з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.

Водночас колишній заступник генерального секретаря НАТО американський дипломат Александер Вершбоу заявляв, що Росія не нападатиме на Україну, оскільки не зможе це зараз здійснити , війська поблизу українського кордону – це лише тиск на Київ та перевірка готовності НАТО. Але замість масштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін може запровадити війська на Донбас під виглядом "миротворців".

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Путін не збирався нападати

Говорячи про можливість введення військ Росії на територію України президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося.

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