Захистить на 78%. Що ще відомо про схвалену ВООЗ нову вакцину від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin від компанії Bharat Biotech. Це уже восьмий препарат, який був схвалений для вакцинації від COVID-19.
Про це повідомляє ВООЗ у Twitter.
Вакцина відповідає стандартам
Технічна консультативна група, яку скликала ВООЗ, визначила, що вакцина Covaxin відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19. Експерти дійшли висновку, що вакцина безпечна, однак не для всіх груп населення.
Далі по темі
Вакцина під сумнівом для вагітних
У ВООЗ визнають, що поки що недостатньо даних, щоб оцінити ефективність та безпечність цієї вакцини для вагітних. Тому жінкам, які чекають на дитину, вводити вакцину заборонено.
Скільки доз потрібно?
Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE) рекомендує використовувати цю вакцину у двох дозах з інтервалом між прийомами в чотири тижні для всіх вікових груп від 18 років, виключення становлять вагітні жінки.
Ефективність вакцини
Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%. Науковці стверджують, що препарат підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через легкість зберігання.
Схвалені вакцини від COVID-19
До препарату Covaxin раніше було схвалено 7 вакцин:
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- Johnson & Johnson;
- Sinopharm;
- Coronavac.
Кому не можна вакцинуватися?
Коли йдеться про протипоказання до введення вакцини, то потрібно розрізняти кілька речей. Є так звані абсолютні медичні протипоказання.
"Це ситуації, коли вакцину у жодному разі не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість – непереносність одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний – майже одна сота від загальної популяції людей", – говорить головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, по суті – це ті люди, які важко перенесли перше щеплення. Наприклад, отримали анафілактичний шок або алергічну реакцію. У такому випадку йдеться саме про медичні протипоказання, а тому другу вакцину таким людям не вводять.
Якщо людина має серцево-судинні захворювання або онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.
"Інструкція з використання кожної вакцини має свої особливості: вона рекомендована чи ні. Наприклад, вакцина CoronaVac не рекомендується вагітним жінкам", – розповів представник Міністерства охорони здоров'я.
Читайте також
- В Україні три області опинилися за крок від "червоної зони".
- МОЗ оновив карантинні зони. У "червоній зоні" — 15 областей.