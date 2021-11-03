Захистить на 78%. Що ще відомо про схвалену ВООЗ нову вакцину від COVID-19

Єдине протипоказання — вакцину не можна застосовувати вагітним

Нову вакцину можна вводити не всім/Колаж: Сьогодні

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin від компанії Bharat Biotech. Це уже восьмий препарат, який був схвалений для вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє ВООЗ у Twitter.

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Вакцина відповідає стандартам

Технічна консультативна група, яку скликала ВООЗ, визначила, що вакцина Covaxin відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19. Експерти дійшли висновку, що вакцина безпечна, однак не для всіх груп населення.

Вакцина під сумнівом для вагітних

У ВООЗ визнають, що поки що недостатньо даних, щоб оцінити ефективність та безпечність цієї вакцини для вагітних. Тому жінкам, які чекають на дитину, вводити вакцину заборонено.

Скільки доз потрібно?

Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE) рекомендує використовувати цю вакцину у двох дозах з інтервалом між прийомами в чотири тижні для всіх вікових груп від 18 років, виключення становлять вагітні жінки.

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Ефективність вакцини

Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%. Науковці стверджують, що препарат підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через легкість зберігання.

Схвалені вакцини від COVID-19

До препарату Covaxin раніше було схвалено 7 вакцин:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Covishield;

Johnson & Johnson;

Sinopharm;

Coronavac.

Кому не можна вакцинуватися?

Коли йдеться про протипоказання до введення вакцини, то потрібно розрізняти кілька речей. Є так звані абсолютні медичні протипоказання.

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