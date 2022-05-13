Другого фронту не буде: Грузія не хоче повертати Південну Осетію та Абхазію

Тбілісі не запросили на саміт НАТО, куди покликали Київ та Кишинів

Іраклій Гарібашвілі не збирається відвойовувати грузинські землі / Колаж "Сьогодні"

Грузія не збирається зараз розпочинати військову кампанію щодо повернення собі територій, які знаходяться фактично під контролем Російської Федерації – Південну Осетію та Абхазію. Навіть робити будь-які різкі заяви на адресу Москви в Тбілісі теж не хочуть, щоб не викликати гніву агресора.

Це випливає із заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, яку цитує місцеве агентство "Грузія online" .

Реклама

Скандальна заява

"Наш народ уже тричі воював із Російською Федерацією, ми пережили тисячі негараздів. Потім серпнева війна, що принесла руйнівні наслідки та окупацію наших територій, що триває досі. Ми на належній висоті, і я гарантую населенню, що жодного другого фронту у країні не буде", – заявив Іраклій Гарібашвілі у розмові з журналістами.

Потім політик зазначив, що не варто навіть шляхом різких висловлювань непокоїти ворога.

"Якщо ми не проаналізуємо це добре і продовжимо цю безвідповідальну риторику та безвідповідальну діяльність, зокрема йдеться про деструктивну діяльність внутрішніх ворогів, це буде дуже погано. Проте, зрозуміло, наша влада цього не допустить", – заявив прем'єр Грузії.

Реклама

Поворот не в той бік

На адресу сьогоднішнього Тбілісі все частіше звучать звинувачення у проросійській позиції на тлі того, що саме в Росії зосереджена бізнес-імперія найбагатшого та найвпливовішого громадянина Грузії Бідзини Іванішвілі. Можливо, саме через таку позицію Грузія не була запрошена на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 і НАТО, яка зараз проходить у Вайссенхаусі під егідою Німеччини.

Як передає Reuters , Грузія не увійшла до списку країн учасниць заходу. Проте серед них є "свіжі" кандидати на вступ до НАТО Фінляндія та Швеція, також запросили Україну та Молдову.

Двосторонні відносини