Грузія потай домовлялася з Росією після початку війни: і збрехала про це Україну

Грузинський уряд зробив різні заяви для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої переговори з Росією що до зняття санкцій на фоні нападу РФ на Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Кому війна, кому...
Росія в суботу оголосила про односторонній намір зняти санкційні обмеження із 15 грузинських постачальників молочної продукції, відкривши для них ринок РФ. Заяві передували переговори представників Грузії та РФ, що відбулися 5 березня, повідомляє "Європейська правда".
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Київ зажадав пояснень і грузинські дипломати запевнили українців, що ця інформація є "російським фейком".
"МЗС Грузії спростувало наведену інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності і є черговим підтвердженням фейк-практики російських ЗМІ", – йдеться в офіційній заяві посольства України в Тбілісі. Наших дипломатів запевнили, що жодних переговорів не було.
Проте грузинська Національна харчова агенція повідомила, що їхнє керівництво в суботу брало участь у переговорах з Россільгоспнаглядом і в неділю зробило заяву про успіх у переговорах з РФ.
"З 2020 року ведуться переговори з Російською федерацією, на підставі яких було ухвалено рішення про дозвіл продукції тваринницького походження до РФ ", – йдеться в офіційній заяві агенції.
Двосторонні відносини
- 2 березня влада Грузії заявила про намір подати заявку на вступ до Євросоюзу.
- Цього ж дня група грузинських військових прибула на допомогу ЗСУ для захисту від російського агресора.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкликала своїх послів із Киргизстану та Грузії. Ці країни або підтримали агресію Росії, або перешкоджали допомозі Україні.