Грузія потай домовлялася з Росією після початку війни: і збрехала про це Україну

Російський ринок відкривається для грузинських товарів

Громадяни Грузії за Україну, влада йде своїм шляхом / Колаж "Сьогодні"

Грузинський уряд зробив різні заяви для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої переговори з Росією що до зняття санкцій на фоні нападу РФ на Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Кому війна, кому...

Росія в суботу оголосила про односторонній намір зняти санкційні обмеження із 15 грузинських постачальників молочної продукції, відкривши для них ринок РФ. Заяві передували переговори представників Грузії та РФ, що відбулися 5 березня, повідомляє "Європейська правда".

Київ зажадав пояснень і грузинські дипломати запевнили українців, що ця інформація є "російським фейком".

"МЗС Грузії спростувало наведену інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності і є черговим підтвердженням фейк-практики російських ЗМІ", – йдеться в офіційній заяві посольства України в Тбілісі. Наших дипломатів запевнили, що жодних переговорів не було.

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Проте грузинська Національна харчова агенція повідомила, що їхнє керівництво в суботу брало участь у переговорах з Россільгоспнаглядом і в неділю зробило заяву про успіх у переговорах з РФ.

"З 2020 року ведуться переговори з Російською федерацією, на підставі яких було ухвалено рішення про дозвіл продукції тваринницького походження до РФ ", – йдеться в офіційній заяві агенції.

Двосторонні відносини