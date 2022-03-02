Грузія подасть заявку про вступ до Євросоюзу – названа дата

Грузія наслідувала приклад України

Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Грузії подасть заявку на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомила правляча партія "Грузинська мрія".

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Парламент Грузії написав проект резолюції, який просить Євросоюз прискорити процес інтеграції республіки до об'єднання. Документ опубліковано у середу, 2 березня, на сайті законодавчого органу.

Що відомо?

З 2009 року Грузія є учасником програми ЄС "Східне партнерство", яка спрямована на розвиток регіонального співробітництва з колишніми республіками СРСР. У 2014 році Грузія підписала угоду про асоціацію з ЄС, невід'ємною частиною якої є угода про поглиблену та всеосяжну торгівлю. 2017 року громадяни Грузії отримали право відвідувати без віз країни, що входять до Шенгенської зони. За 10 років партнерства Грузія також підписала угоди з Європейським поліцейським агентством (Європол) та з єдиним агентством юстиції ЄС, направивши до цих відомств своїх представників.

Раніше ми повідомляли, що Україна подала заявку на прискорений вступ до Європейського Союзу.

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Також нагадаємо, Зеленський висунув Заходу пропозицію.