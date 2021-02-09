"Викликає занепокоєння": у Британії виявили ще дві мутації COVID-19

На території Великої Британії виявили дві нові мутації коронавірусу COVID-19, одна з яких викликає занепокоєння у фахівців.

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Про це повідомляє Sky News.

Нові мутації виявили в Брістолі та Ліверпулі, але побоювання викликає поки тільки "бристольский" штам – британська консультативна група з вірусних загроз визначила його як "варіант, що викликає занепокоєння".

Водночас "ліверпульський" варіант поки тільки досліджують, але фахівці сходяться на тому, що він не становить особливої небезпеки.

Зазначається, що обидва нові британські штами схожі з варіантом із Південної Африки, але не мають до нього відношення.

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Експерти вважають, що "бристольский" штам може виявитися не тільки більш заразним, а й буде погано реагувати на вакцину, буде протидіяти їй.



При цьому видання уточнює, що поки це тільки побоювання і люди, які отримали вакцину, з великою ймовірністю будуть захищені від важких наслідків і нововиявлених британських штамів коронавірусу.

На цей момент Служба громадської охорони здоров'я Англії виявила 76 випадків двох нових варіантів коронавірусу.

Співрозмовники видання також повідомили, що нині у світі є чотири штами COVID-19, що викликають найбільше занепокоєння: два британські, південноафриканський і бразильський.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що "британський" штам коронавірусу почав мутувати- зміни схожі з виявленими раніше у "бразильського" і "південноафриканського" видів.

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