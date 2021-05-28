"Золоте дно" Лукашенка: вийшло нове розслідування про корупційні доходи диктатора

NEXTA зняла новий фільм про незаконні методи збагачення режиму Олександра Лукашенка і наближених до нього людей

/ Фото: Getty Images

Сім'я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка безпосередньо причетна до контрабандних схем, а оточення правителя налагодило поставки до Росії заборонених в країні товарів з ЄС.

Реклама

Про це йдеться в другій частині розслідування "Золоте дно 2: в тіні диктатора", яке опублікували в YouTube журналісти опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA.

Автори називають державний апарат в Білорусі "паразитуючим наростом", який обслуговує інтереси Лукашенка і його оточення, дозволяючи їм "обростати розкішшю за рахунок простих білорусів" і отримувати надприбуток.

"Країна-прокладка"

Після того, як Росія у відповідь на санкції ЄС ввела продуктове ембарго щодо європейських товарів, наближені до Лукашенка люди налагодили поставки до РФ різних делікатесів: креветок, ананасів, елітних сирів та інших продуктів.

Зараз стало відомо, що схема поставок здійснювалася через компанію "Бреміно", яка, будучи уповноваженим економічним оператором Білорусі, не платить податки. На своєму піку (з 2014 по 2019 рік) з Білорусі до Росії без будь-яких питань з боку прикордонників щомісяця ввозили 2-3 тис. машин з контрабандними товарами.

Реклама

Крім того, оточення білоруського правителя встановило в Білорусі і РФ квіткову монополію, від якої страждають місцеві підприємці.

Свита "узурпатора"

У розслідуванні також перераховуються активні учасники компанії Лукашенка. Зокрема, згадується Олександр Косинець, заради якого раніше змінили структуру адміністрації президента, щоб він міг керувати всіма зв'язками щодо медицини.

В тренді Американка отримала COVID-вакцину і стала мільйонеркою

Також "одним з важливих вирішувачів усіх питань" називають Володимира Андрейченка.

Крім того, згадується фактичний власник "Енерго-Оіл" і "Белнефтегаза" бізнесмен Олексій Олексін, який раніше потрапив до санкційних списків ЄС. За словами журналістів, вони отримали 50 гігабайтів "добірного компромату", який вони передали до штабу лідера опозиції Світлани Тихановської.

Реклама

Журналісти розповіли і про європейських лобістів, що підтримують режим Лукашенка.

Глобальний контроль

Одним із "стовпів", на яких стоїть білоруський режим, – це тотальний контроль за всіма сферами виробництва, від яких сім'я Лукашенка отримує дохід.

При цьому основним методом збагачення сім'ї політика є контрабанда сигарет – тільки за останні півроку на кордонах Білорусі з сусідніми державами перехопили 80 млн сигарет. За розрахунками журналістів реальний оборот цієї сфери може становити понад 1,5 млрд сигарет на рік.

Це вже другий фільм NEXTA про корупційні зв'язки Лукашенка. У першому розслідуванні автори розповіли про те, як з держбюджету Білорусі російському олігархові Михайлу Гуцерієву виділили 1,5 млрд доларів в обмін на шикарну заміську віллу для правителя.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що ЄС розробляє санкції стосовно Білорусі через примусове приземлення літака Ryanair і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича, який летів на ньому.