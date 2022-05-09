Агенты Кремля в ЕС блокируют нефтяное эмбарго – Устенко

Ряд европейских стран не хотят вводить эмбарго на российскую нефть в рамках 6-го пакета санкций ЕС. Об этом хорошо знают в Украине и знают скрытые причины, почему это происходит.
Эти причины назвал советник президента Украины, экономист Олег Устенко ведущим Максиму Сикоре и Юрию Бибику в эфире проекта "Украина вместе" на канале "Україна24".
Причины
"Есть несколько объяснений. Первое, это узкое видение ситуации. Другая проблема – это чисто бизнес-интересы. И третья возможность, которую нельзя исключать – это скрытые интересы. Здесь поле достаточно велико. В некоторых ведомствах стран мира работают люди с российским образованием", – говорит Устенко.
Экономист уточнил, что некоторые работающие дипломаты учились в РФ, а это не всегда может играть на руку гражданам тех стран, где такие чиновники работают. А скорее будет играть на тех, кто принимает государственные решения.
Устенко заверил, что в Украине знают, как работать дальше и что с этим делать, а проблематика эмбарго отслеживается ежедневно. Так, например, он привел ситуацию, произошедшую на прошлой неделе, когда судно с российской нефтью не пропустили в Швеции.
Позиция Украины
"Мы считаем, что оно должно быть введено немедленно. Мы не можем допустить шестимесячного периода, чтобы в это время мир безнаказанно покупал российскую нефть. Президент Зеленский достаточно четко артикулировал, что те, кто ее покупает, просто переводят средства на военные преступления России на украинской земле", – говорит советник президента.
Устенко напомнил, что военные преступления не имеют срока действия. Украина фиксирует все ужасы, которые совершает РФ на нашей территории.
"Может, не через месяц или два, даже не через год, а через десятилетие, но мы найдем всех, кто финансировал геноцид против нас. Мы понимаем, как действовать по поводу эмбарго. У нас даже более жесткий вариант по поводу эмбарго. Российская Федерация не получит ни копейки за свою нефть", – заверил Устенко.
Газовый вопрос
Относительно газа, по словам Устенко, ситуация несколько сложнее. Но сконцентрироваться стоит именно на нефти, ведь в день РФ получает миллиард долларов, продавая нефть. За газ РФ ежедневно получает около 400 млн долларов.
"Те страны, которые считают, что получат привилегии, не вводя эмбарго, пострадают после того, как будет введен альтернативный вариант эмбарго. Он уже обсуждается на практике, уже была утечка информации в американской печати по этому поводу. Скоро мы увидим, как это будет", – предупредил экономист противником эмбарго.
Ситуация
- В воскресенье, 8 мая, лидеры стран "Большой семерки" (G7) провели переговоры по видеосвязи, чтобы выработать новые меры против России. В этой видеоконференции принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.
- Шестой пакет санкций ЕС против России включает эмбарго на российскую нефть. А от нее не собираются отказываться ряд стран ЕС. Например, Венгрия. Пророссийский премьер-министр этой страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает шестой пакет санкций против РФ, поскольку считает его "исторической ошибкой" и убежден, что он подорвет экономику его страны.
- По данным агентства Bloomberg, в Европейской комиссии ищут варианты, как получить одобрение по 6-му пакету санкций и одновременно удовлетворить страны, выступающие против нефтяного эмбарго. В ЕС предлагают освободить Венгрию, Словакию и Чехию от нефтяного эмбарго до 2024 года.