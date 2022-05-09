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Агенти Кремля в ЄС блокують нафтове ембарго – Устенко

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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9 травня, 19:42
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В Україні знають, як працювати далі та що з цим робити
Устенко розповів, що Захід придумав, як натиснути на противників ембарго / Колаж "Сьогодні"
Устенко розповів, що Захід придумав, як натиснути на противників ембарго / Колаж "Сьогодні"

Ряд європейських країн не хочуть вводити ембарго на російську нафту у рамках 6-го пакету санкцій ЄС. Про це добре знають в Україні та знають приховані причини, чому це відбувається.

Ці причини назвав радник президента України, економіст Олег Устенко ведучим Максиму Сікорі та Юрію Бібіку в ефірі проекту "Україна разом" на каналі "Україна24" .

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Причини

"Є кілька пояснень. Перше, це вузьке бачення ситуації. Інша проблема – це суто бізнес-інтереси. І третя можливість, яку не можна виключати – це приховані інтереси. Тут поле досить велике. У деяких відомствах країн світу працюють люди з російською освітою" , – каже Устенко.

Економіст уточнив, що деякі дипломати, що працюють, навчалися в РФ, а це не завжди може грати на руку громадянам тих країн, де такі чиновники працюють. А швидше гратиме на тих, хто ухвалює державні рішення.

Устенко запевнив, що в Україні знають, як працювати далі та що з цим робити, а проблематика ембарго відстежується щодня. Так, наприклад, він навів ситуацію, що сталася минулого тижня, коли судно з російською нафтою не пропустили у Швеції.

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Позиція України

"Ми вважаємо, що вона має бути введена негайно. Ми не можемо допустити шестимісячного періоду, щоб у цей час світ безкарно купував російську нафту. Президент Зеленський досить чітко артикулював, що ті, хто її купує, просто переказують кошти на військові злочини Росії на українській землі", – каже радник президента.

Устенко нагадав, що військові злочини не мають терміну дії. Україна фіксує всі жахіття, що робить РФ на нашій території.

"Може, не через місяць чи два, навіть не через рік, а через десятиліття, але ми знайдемо всіх, хто фінансував геноцид проти нас. Ми розуміємо, як діяти щодо ембарго. У нас навіть жорсткіший варіант щодо ембарго. Російська Федерація не отримає жодної копійки за свою нафту", – запевнив Устенко.

Газове питання

Щодо газу, за словами Устенко, ситуація дещо складніша. Але сконцентруватися варто саме на нафті, адже на день РФ отримує мільярд доларів, продаючи нафту. За газ РФ щодня отримує близько 400 млн. доларів.

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"Ті країни, які вважають, що отримають привілеї, не запроваджуючи ембарго, постраждають після того, як буде запроваджено альтернативний варіант ембарго. Він уже обговорюється на практиці, вже був витік інформації в американській пресі з цього приводу. Скоро ми побачимо, як це буде ", – попередив економіст противником ембарго.

Ситуація

  • У неділю, 8 травня, лідери країн "Великої сімки" (G7) провели переговори з відеозв'язку, щоб виробити нові заходи проти Росії. У цій відеоконференції брав участь президент України Володимир Зеленський.
  • Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії включає ембарго на російську нафту. А від неї не збираються відмовлятися низка країн ЄС. Наприклад, Угорщина . Проросійський прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримує шостий пакет санкцій проти РФ, оскільки вважає його "історичною помилкою" та переконаний, що він підірве економіку його країни.
  • За даними агентства Bloomberg, у Європейській комісії шукають варіанти, як отримати схвалення за 6-м пакетом санкцій та одночасно задовольнити країни, які виступають проти нафтового ембарго. У ЄС пропонують звільнити Угорщину, Словаччину та Чехію від нафтового ембарго до 2024 року.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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