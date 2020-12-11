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AstraZeneca согласилась испытать свою вакцину с российской: что их роднит?

11 декабря, 15:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В компании хотят создать более гибкий график вакцинации

Шведско-британская фармкомпания AstraZeneca, которая в сотрудничестве с учеными Оксфордского университета разработала вакцину от коронавируса, начинает клинические испытания комбинации своего препарата с российским Sputnik V, разработанным Центром Гамалеи.

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Об этом сообщила пресс-служба AstraZeneca.

Программа должна оценить безопасность и иммуногенность комбинированного применения британо-шведской вакцины AZD1222 и российского "Спутника". В испытании будут участвовать добровольцы старше 18 лет.

В AstraZeneca заявили, что исследования разных режимов применения вакцин помогут создать более гибкие графики вакцинации и предоставят медикам широкий выбор подходов для профилактики коронавирусной инфекции. Ожидается, что объединение британской и российской вакцин приведет к усилению иммунного ответа.

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В компании отметили сходство препаратов AZD1222 и Sputnik V: они оба созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

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Напомним, вакцина AstraZeneca показала эффективность на уровне 70%, однако в некоторые моменты она возрастала до 90%.

Также сообщалось, что разработчики Sputnik V предложили AstraZeneca совместные испытания препаратов в конце ноября.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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исследование вакцина коронавирус Sputnik COVID-19 AstraZeneca

Источник: Сегодня

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