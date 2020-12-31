Бельгия ввела обязательный карантин для возвращающихся из "красных зон"

Бельгия с полуночи 31 декабря ужесточает правила въезда для путешественников, которые возвращаются из стран, входящих в "красную зону" по распространению коронавируса COVID-19.

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Об этом говорится в пресс-релизе по итогам сегодняшнего заседания Консультативного комитета страны, передает The Brussels Times.

С 31 декабря 2020 года резиденты и нерезиденты Бельгии, которые возвращаются в страну после пребывания не менее 48 часов в странах "красной зоны", будут помещаться на как минимум 7-дневный карантин.

В первый и седьмой день карантина путешественникам будут делать ПЦР-тест, по итогам которого в конце недели карантин может быть прекращен.

Тестовые центры развернут в аэропортах Брюсселя и Шарлеруа, а также на столичном железнодорожном вокзале Миди, куда прибывают международные поезда.

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Со 2 января 2021 года все, кто возвращается в Бельгию из-за рубежа, будут получать сообщения с приглашением зарегистрироваться в тестовом центре.

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Все прибывшие также должны будут заполнить специальную форму пассажира, для контроля за их передвижением. Въезжающих в Бельгию нерезидентов обяжут предъявлять при въезде отрицательный результат теста на коронавирус.

Упомянутые меры пока введены до 15 января.

Исключения могут быть сделаны для: людей, выполняющие важные функции в ключевых секторах, студентов во время экзаменов и резидентов, которые были за границей по профессиональным причинам.

Напомним, правительство Латвии ввело комендантский час на предстоящие праздничные выходные – с 30 декабря по 4 января и 8-10 января. В эти дни с 22:00 до 5:00 все должны находиться дома.

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