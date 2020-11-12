Без въезда и выезда: на Кипре в двух городах объявили карантин

В Лимассоле и Пафосе будет действовать комендантский час

На Кипре в Лимассоле и Пафосе из-за коронавируса будет действовать 15-дневный карантин.

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По информации Cyprus mail, въезд и выезд из этих городов запрещен.

В городах также будет введен комендантский час с 20.00 до 05.00. Выходить на улицы можно будет только при крайней необходимости.

Со следующего понедельника, 16 ноября, школы и лицеи перейдут на дистанционное обучение, а на спортивные тренировки и прогулки смогут выходить не более двух человек.

Дома можно будет принимать только до 10 гостей. Церковные богослужения будут проходить без присутствия верующих.

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К слову, за последние сутки в южной части Кипра зафиксировали 165 случаев заражения COVID-19.

Также мы писали о том, что канцлер Германии Ангела Меркель считает, что зимой ситуация с COVID-19 будет еще тяжелее, чем в предыдущие периоды, так как на холоде вирус ведет себя более агрессивно.

Напомним, в некоторых странах Европы власти усилили карантин.

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