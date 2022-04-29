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Боррель шокирован обстрелом Киева во время визита генсека ООН и премьера Болгарии

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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29 апреля, 09:02
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По словам Борреля, Россия снова продемонстрировала свое пренебрежение международным правом
Боррель об ударах по Киеву, когда там находился Гутерриш
Боррель об ударах по Киеву, когда там находился Гутерриш / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шокирован и поражен вечерним обстрелом российскими войсками Киева. Во время атаки в городе с визитом находились генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

Об этом Боррель написал в Twitter.

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"Шокирован и поражен российскими ракетными ударами по Киеву и другим городам Украины. Россия снова демонстрирует свое вопиющее пренебрежение международным правом, бомбя город, в то время как там присутствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вместе с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым", – отметил Боррель.

В свою очередь Гутерриш сказал, что он шокирован тем, что РФ обстреляла Киев, пока он находится в городе для переговоров с Зеленским.

Ракетный удар по Киеву

В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

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28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.

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Данные на 10:00 28 апреля
1
Личный состав 22 800
Личный состав
2
Самолеты 187
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артиллерия 431
Артиллерия
7
Средства ПВО 72
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 215
БПЛА
11
Корабли/катера 8
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