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Бредни Путина не сработали. Меркель напомнила президенту РФ, чей Крым

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
20 августа, 18:55
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Канцлер Германии заявила, что нужно возобновлять "нормандский формат", ведь с прошлой встречи прошло два года, а российские наемники продолжают убивать бойцов ВСУ
Меркель не повелась на манипуляции Путина. Коллаж "Сегодня"
Меркель не повелась на манипуляции Путина. Коллаж "Сегодня"

Жалобы президента РФ Владимира Путина на Украину не повлияли на мнение канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации в нашей стране. Она напомнила Путину, что Крым – это часть Украины и выступила за возобновление "нормандского формата".

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Об этом Меркель заявила на пресс-конференции после встречи президентом РФ.

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"Нормандский формат" – единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. На данным момент есть некий застой. К сожалению, гибнут украинские военнослужащие у линии разграничения и я очень выступала за то, чтобы возобновить этот формат", - сказала Меркель.

Она напомнила, что последняя встреча состоялась еще в декабре 2019 года в Париже.

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Кроме того, канцлер Германии подчеркнула, что Крым – украинский, а РФ нарушила территориальную целостность нашей страны.

"Наша позиция такова, что аннексия Крыма – это нарушение территориальной целостности Украины и мы будем отстаивать эту позицию", - добавила Меркель.

После Москвы Меркель приедет в Киев

  • На следующий день после визита Меркель в Украину, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока неизвестно, будет ли на нем представлять Германию именно Меркель и примет ли она участие в праздновании Дня Независимости 24 августа.
  • Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.
  • А самой Меркель в должности канцлера ФРГ осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер.

Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Меркель и Путин, и чего ждать Украине.

Также мы писали о том, чего ждать от встречи Зеленского с канцлером Германии. По мнению политологов, на этот раз не стоит ждать прорыва в переговорах.

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