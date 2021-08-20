Бредни Путина не сработали. Меркель напомнила президенту РФ, чей Крым

Канцлер Германии заявила, что нужно возобновлять "нормандский формат", ведь с прошлой встречи прошло два года, а российские наемники продолжают убивать бойцов ВСУ

Меркель не повелась на манипуляции Путина. Коллаж "Сегодня"

Жалобы президента РФ Владимира Путина на Украину не повлияли на мнение канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации в нашей стране. Она напомнила Путину, что Крым – это часть Украины и выступила за возобновление "нормандского формата".

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Об этом Меркель заявила на пресс-конференции после встречи президентом РФ.

"Нормандский формат" – единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. На данным момент есть некий застой. К сожалению, гибнут украинские военнослужащие у линии разграничения и я очень выступала за то, чтобы возобновить этот формат", - сказала Меркель.

Она напомнила, что последняя встреча состоялась еще в декабре 2019 года в Париже.

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Кроме того, канцлер Германии подчеркнула, что Крым – украинский, а РФ нарушила территориальную целостность нашей страны.

"Наша позиция такова, что аннексия Крыма – это нарушение территориальной целостности Украины и мы будем отстаивать эту позицию", - добавила Меркель.

После Москвы Меркель приедет в Киев

На следующий день после визита Меркель в Украину, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока неизвестно, будет ли на нем представлять Германию именно Меркель и примет ли она участие в праздновании Дня Независимости 24 августа.

Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.

А самой Меркель в должности канцлера ФРГ осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер.

Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Меркель и Путин, и чего ждать Украине.

Также мы писали о том, чего ждать от встречи Зеленского с канцлером Германии. По мнению политологов, на этот раз не стоит ждать прорыва в переговорах.