Британия и Евросоюз подписали соглашение по Brexit

Документы удалось подписать за день до дедлайна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о сотрудничестве Британии с Европейским Союзом после Brexit.

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Об этом Джонсон сообщил в Twitter.

"Подписывая эту сделку, мы выполняем суверенное желание британского народа жить по своим законам, принятым их собственным избранным парламентом", – написал Джонсон.

Немногим ранее в среду, 30 декабря, соглашение также подписали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

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Всего между сторонами были подписаны три соглашения: о торговле и сотрудничестве, о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии.

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Следует отметить, то документы удалось подписать за день до дедлайна.

Напомним, также 30 декабря соглашение с Евросоюзом о торговых отношениях после Brexіtодобрила палата общин парламента Великобритании. За принятие законопроекта проголосовал 521 депутат, против – 73.

Все подробности в спецтеме Brexit

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