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Это официально: ЕС и Британия подписали сделку о Brexit

24 декабря, 17:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Подробности о будущем партнерстве Лондона и Брюсселя объявят через несколько часов

Евросоюз и Великобритания подтвердили вчерашние заявления СМИ о заключении торговой сделки по Brexit. Таким образом, была устранена последняя преграда, которые мешала Соединенному Королевству окончательно покинуть ЕС.

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Об этом лаконично сообщил на своей странице в Twitter премьер-министр Борис Джонсон.

"Сделка подписана", – написал он, опубликовав радостное фото.

Подробности будущего соглашения Джонсон скоро объявит на пресс-конференции.

Подписание договора подтвердила и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заверив, что "за эту сделку стоило побороться".

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"Теперь у нас есть справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией. Оно защитит наши интересы в ЕС, а также обеспечит честную конкуренцию и предсказуемость для наших рыболовов. Европа движется дальше", – написала она в Twitter.

Соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года. Оно заменит договоренности, которые действовали между сторонами в рамках переходного периода, который длился с 1 февраля, когда Британия официально покинула ЕС.

Предварительное соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом и странами-членами ЕС.

Украина уже тоже заключила с Великобританией торговое соглашение о взаимоотношениях после выхода королевства из Европейского Союза.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Великобритания ЕС соглашение сделка Brexit
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