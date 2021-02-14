Українська
$ 27,84
33,81
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Чехии объявили ЧС из-за коронавируса. Германия закрыла общую границу

14 февраля, 18:19

Виктория Барановская Виктория Барановская

Решение приняли из-за новых штаммов коронавируса

В воскресенье, 14 февраля, Германия ввела новые ограничения для туристов. Из-за распространения новых мутаций коронавируса границы закрыли для прибывающих из Чехии и Австрии.

Реклама

Об этом сообщает DW.

11 февраля Германия определила австрийский Тироль и приграничные районы Чехии "зонами вирусной мутации". И ввела ограничения как минимум на 10 дней.

Такое решение принято после того, как обнаружили в Австрии южноафриканский вариант коронавируса, а в Чехии – британский.

Временно въезжать в Германию можно только немцам, возвращающимся домой, и основным работникам, таким как врачи.

В тренде
"Трусливые республиканцы": в Конгрессе продолжат расследование штурма Капитолия
Реклама

Ограничения распространяются и на Словакию, хотя она и не имеет сухопутной границы со Германией.

Подобные ограничения ввел и Кабмин Чехии. В стране ввели режим ЧС на 14 дней, до 28 февраля, и жесткие карантинные ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Европейском Союзе планируют ввести сертификаты вакцинации против коронавируса. Этот документ будет отличаться от паспорта вакцинации.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австрия Германия Чехия карантин границы

Источник: Reuters/Leon Kuegeler

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Польше уже больше 1,5 тысячи случаев
В Польше уже больше 1,5 тысячи случаев "побочки" после вакциныЕвросоюз
Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билеты
Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билетыТранспорт
Коронавирус эволюционирует. К чему приведет мутация инфекции?
Коронавирус эволюционирует. К чему приведет мутация инфекции?Евросоюз
Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИ
Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША
Европарламент призвал Украину запретить сайт
Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец"Евросоюз
Австрия готова производить российскую вакцину: канцлер назвал условие
Австрия готова производить российскую вакцину: канцлер назвал условиеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять