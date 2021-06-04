"Донорский" скандал в Болгарии: органы украинцев продавали богатым "дядюшкам"

В течение двух лет богачи из Израиля, Японии и Омана покупали и получали в Болгарии внутренние органы бедных украинцев

Правительство Болгарии официально заявило о трансплантациях органов украинских граждан богатым иностранцам, которых выдавали за их родственников.

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Об этом сообщает Euractiv.

Министр здравоохранения Болгарии Стойко Кацаров утверждает, что за последние два года было проведено не менее 14 операций по пересадке печени живых доноров. Все они проводились в одной из государственных больниц.

Все доноры были выходцами из Украины или Молдовы. Получали органы граждане более богатых стран – Израиля, Омана или Японии.

При этом в документах доноров оформляли как "племянников" их богатых "дядюшек", однако в болгарском Минздраве обнаружили, что получатели органов оформлялись под ненастоящими именами, поэтому есть "все основания полагать, что они не являются родственниками".

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Стоит отметить, что родственная связь между участниками трансплантации – обязательное условие для проведения подобной операции в Болгарии.

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Журналисты отмечают, что это первый случай, когда правительство Болгарии подтвердило слухи о "черных трансплантологах", хотя опасается международного резонанса, который может получить этот скандал.

Напомним, что в 24 феврале Кабинет министров одобрил постановление Минздрава, которое создаст цивилизованные условия для проведения операций по трансплантации.

А за весь прошедший год в стране в Украине провели 10 трансплантаций сердца, 20 печени и 94 операции по пересадке почек.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: